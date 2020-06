Prevén que por COVID-19, aeropuerto capitalino volverá a saturarse hasta 2025

Escuchar Nota

“La Terminal 3 bajo un entorno saturado del aeropuerto se necesitaba, iban a ser 17 puertas, no te iba a ayudar para más operaciones aéreas, pero sí iba a hacer más cómodo el servicio”, indicó en una videoconferencia ‘La Aviación en México, retomando el vuelo ante el COVID-19’.



Por las afectaciones que dejará la pandemia deen términos de caída de pasajeros aéreos, elhasta dentro de cuatro o cinco años, prevé Sergio Allard, director ejecutivo de relaciones institucionales de Grupo Aeroméxico.Señaló estar de acuerdo con la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de haber cancelado la construcción de la Terminal 3 del aeropuerto, ya que tener infraestructura que no se va a usar no ayuda a la recuperación, “al contrario, impacta”.El director ejecutivo de relaciones institucionales de Grupo Aeroméxico, Sergio Allard, informó que han propuesto que los planes maestro de desarrollo de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que está activo y del Centro Norte (OMA), que se presentará en el mes de diciembre, se pospongan uno o dos años, sino las aerolíneas y consumidores pagarán por obras que no se estarán usando.