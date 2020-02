Prevén reducción de las pensiones

Escuchar Nota

“Como van las cosas, en los próximos cuatro a cinco años México estará destinando más de 15% de su presupuesto al pago de pensiones, y estamos hablando de que tenemos un presupuesto federal de 5.8 billones de pesos, bueno, pues más de la sexta parte de ese monto se va ir a cubrir este rubro”, agregó.

“Eran otras épocas, hoy el país ya no tiene esa bonanza, el Gobierno federal, así como los gobiernos estatales y las universidades, tienen muy serios problemas para cubrir el pago de las pensiones, y para aquellos que dicen que las pensiones es una bomba de tiempo a punto de explotar, yo les digo que ya explotó”, expresó.



- Si bien la resolución de lade reducir de 25 a 10 salarios mínimos las pensiones era algo únicamente aplicable al, no estamos lejos de que se tome una decisión en ese sentido ya generalizada.Expuso lo anterior, catedrático de la Facultad de Economía de la UAdeC, quien recordó que el propio López Obrador lo anticipó en sus primeros tres meses de Gobierno.Serrano Camarena expuso que gran parte del problema se fue dando porque hubo personas que desde hace décadas se jubilaron a los 52 años de entidades paraestatales comoy otras, con pensiones sumamente altas, y hoy el país no esta para cubrir esos montos.El economista indicó que esto es algo que no tarda, lo más probable es que para febrero de 2021 se tome una decisión al respecto, y es muy viable que se tome como modelo el recortar de 25 a 10 salarios mínimos las pensiones que se vayan a tramitar a partir de esa fecha, a fin de despresurizar las finanzas públicas.