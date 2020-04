Prevención es la única solución: Mussi

Escuchar Nota

Sabinas, Coah.- Contrario a la información malversada de algunas redes sociales, hasta el momento, la Jurisdicción Sanitaria 3 en la Región Carbonífera no tiene registro de casos por coronavirus y para continuar así se han reforzado los filtros en los hospitales, informó David Mussi Garza.



El jefe jurisdiccional fue enfático en las medidas de seguridad que deben acatarse por parte de la población en general, mientras doctores y enfermeras continúan trabajando en cada uno de los nosocomios, haciendo frente a la situación que representa el Covid-19.



Enfatizó que las medidas preventivas y recomendaciones se han intensificado, se cuenta con el personal suficiente en los hospitales y se brinda un reporte diario y constante de los movimientos que se registran en cada uno de ellos.



“Recuerden que la principal medida es que la gente que puede hacerlo se quede en casa, que no salgan pues no es un periodo vacacional, sino resguardo sanitario, que todos debemos sujetarnos para evitar que se presenten casos del virus o bien que se disparen como en ciudades vecinas”, dijo.



Mussi Garza recordó la importancia de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar; si no hay agua y jabón fácilmente disponibles, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 por ciento de alcohol.