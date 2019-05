Previenen accidentes con conductores responsables

Como parte de los esfuerzos realizados por la Secretaría de Finanzas del Estado, a través de la Coordinación Operativa de Control de Padrones, para implementar el programa Servicio Responsable, se pondrá en marcha la línea de acción Conductor Responsable, con un operativo denominado No te Arriesgues, Antes de Manejar.El coordinador operativo de Control de Padrones, Luis Morales Cortés, informó que personal de la dependencia saldrá a la calle a aplicar pruebas de alcoholemia como una medida de prevención de accidentes o conductas violentas por parte de personas que disfrutan de la vida nocturna.Con módulos al exterior de centros nocturnos, se les invitará a realizarse la prueba de alcoholemia y se concientizará de no arriesgarse a manejar en estado inconveniente, medida que será informativa y preventiva.Con estas acciones se pretende que los establecimientos dedicados a la venta de alcohol conozcan la factibilidad y las ventajas de contar con un aparato alcoholímetro en sus establecimientos, para así poder ofertar a sus clientes un Servicio Responsable.Informó que una compañía cervecera donó cuatro aparatos alcoholímetros de detección rápida, cuyo funcionamiento ofrece resultados cualitativos y cuantitativos, diseñados para que no haya necesidad de contacto con la boca del usuario.El programa Servicio Responsable está avalado por la Ley de Alcoholes del Estado, que hace hincapié en lo que marca la Ley General de Salud, en la que se pide que se apliquen políticas públicas preventivas en el consumo de alcohol.