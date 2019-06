PRI anota a 216 mil militantes en un día

En sólo 24 horas, del 10 al 11 de junio, el padrón de militantes del PRI registró 216 mil 696 nuevos integrantes, lo que implicó un ritmo de inscripción de nueve mil 29 militantes nuevos por hora que, una vez revisados por el Instituto Nacional Electoral (INE), generó un registro oficial de seis millones 764 mil 615 priistas.Hasta el 10 de junio de este año, el PRI presentó al INE un registro de siete millones cuatro mil 772 personas, pero para validar el padrón electoral que utilizará en sus comicios internos, el 11 de junio le presentó al INE un registro total de siete millones 203 mil 191 personas; es decir, 198 mil 419 registros nuevos en un solo día.Originalmente, el INE le validó hasta el 10 de junio un padrón de seis millones 547 mil 919 personas y para el día siguiente, el total de registros reconocidos por la institución aumentó a seis millones 764 mil 615.Así, desde el 23 de enero, cuando el PRI logró que el INE le reconociera seis millones 607 mil 439 militantes, hasta el 11 de junio, el padrón de priistas aumentó en 757 mil 176 afiliados, de los cuales 200 mil fueron sólo en las últimas 24 horas para el cierre del registro.El aumento en el registro de militantes del PRI se originó en un periodo de cinco meses, de los cuales cuatro estuvieron caracterizados por procesos electorales en los estados de Puebla, Baja California, Quintana Roo, Aguascalientes y Tamaulipas, donde se anunciaron renuncias, como en Baja California, donde incluso la mayoría de los dirigentes de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares se salió del partido y su excandidato a gobernador, Fernando Castro Trenti, también renunció a su militancia.Aunque, oficialmente, el PRI entregó un aumento en el número de sus afiliados, los resultados electorales que obtuvo estuvieron lejos de un partido que tiene la mayor militancia registrada ante el INE.A pesar de que en Puebla y Durango registró triunfos, el PRI mostró por segunda ocasión consecutiva un deficiente desempeño electoral, al grado que en tres distritos de Quintana Roo y en dos ayuntamientos de Aguascalientes hubo más votos nulos que votos para el tricolor; además, de las 116 posiciones que se disputaron, sólo obtuvo 21; es decir, perdió en 80% de los casos.La semana pasada, José Narro Robles renunció al PRI y, en consecuencia, a su candidatura para presidirlo y acusó una afiliación masiva de personas para inflar el padrón; las cifras públicas del registro de militantes dejan ver que al menos 200 mil personas se sumaron al PRI en sólo 24 horas.En tanto, ayer el exgobernador de Coahuila y exdirector general de Pemex, Rogelio Montemayor, renunció a su militancia, porque considera que la tendencia mayoritaria en favor de un candidato ha llevado al partido a “perder su rol histórico y a no lograr desempeñar el papel que México requiere y merece”.Lamentó la renuncia de José Narro y criticó que la cúpula del partido no entienda el mensaje de los mexicanos en las urnas, luego de proteger a quienes “saquearon a sus estados” y abusaron del poder.El líder de los diputados PRI, René Juárez Cisneros, anunció que no votará el próximo 11 de agosto porque no está de acuerdo con “las formas que se están dando”.Juárez Cisneros es el segundo expresidente del PRI que rechaza el proceso de elecciones internas en el partido después de que otro liderazgo histórico, Manlio Fabio Beltrones, anunció el 19 de junio pasado que tampoco acudirá a las urnas.También aprovechó para llamar a los candidatos a “no pelearnos por el cascarón, pensemos en los principios, en las causas, en lo que le duele a la gente, en la propuesta de lo que queremos como partido hoy en la oposición”."El partido no se equivoca, se han equivocado las personas que no han estado a la altura de la confianza que el partido les dio".Advirtió que si no se hacen las cosas correctamente el PRI no sobrevivirá. Expuso que si se hacen bien “habrá (partido) para muchos años”.