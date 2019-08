PRI aprendió las lecciones de la democracia

Mi reconocimiento a la labor desempeñada por mi compañera @ruizmassieu, durante su periodo al frente del @PRI_Nacional, en favor de nuestro partido y de México. pic.twitter.com/hse0luCrhq — Miguel Riquelme (@mrikelme) August 18, 2019

Hoy se llevó a cabo la Toma de Protesta de la Dirigencia Electa del CEN del PRI para el periodo estatutario 2019-2023. Refrendo mi respaldo al nuevo Presidente @alitomorenoc, y Secretaria General @caroviggiano, para seguir trabajando #PorLaGrandezaDeMéxico. ¡Enhorabuena! pic.twitter.com/Pr9eYdsx1M — Miguel Riquelme (@mrikelme) August 18, 2019

El PRI aprendió las lecciones, no se pulverizó después de la elección interna, por el contrario, tras la contienda interna ahora hay unidad, ánimo renovado y ganas por trabajar por México, aseguró el gobernador Miguel Angel Riquelme Solís “El PRI ha aprendido de las lecciones que da la democracia, tanto a los políticos como a los partidos, y eso me da gusto”, dijo, al señalar que Alejandro Moreno, al rendir protesta como dirigente nacional del tricolor, lanzó un mensaje duro, crítico, reflexivo y autocrítico, que era lo que requería el“No podíamos ir a escuchar alabanzas, ni tampoco proyectos que de manera futurista fueran también concebidos como fáciles”.Añadió que los ciudadanos son incrédulos ante los partidos, que necesitan trabajar y generar nuevas causas para responder a las demandas sociales.“El PRI inicia bien, inicia con el pie derecho. Era lo que menos esperaba de una toma de protesta, de una elección que se dio después de una polémica y que muchos apostaban a que else iba a resquebrajar después de la elección interna”.“La verdad es que veo un PRI que busca transformarse, que busca tomar en cuenta a su militancia, eso es importante, y que va a dejar de lado los acuerdos cupulares que tanto daño le hicieron al. Los acuerdos cupulares son malos”.Añadió que el PRI de Coahuila ha vivido durante muchos años con un ánimo democrático que hoy en día es una costumbre, una práctica.Por ejemplo, se acaban de reestructurar los seccionales, los comités directivos municipales y en los próximos días se va a reestructura el Comité Directivo Estatal.“El PRI está vivo en Coahuila y así deben estar en todas las entidades federativas, con procesos democráticos que permitan a la militancia acceder a espacios de representación, que a la vez lleven a generar credibilidad con la ciudadanía”, refirió.