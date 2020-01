PRI, concentrado en elección para diputados locales

Escuchar Nota

Para el PRI nacional no hay un vínculo entre el resultado de lade diputados locales y la siguiente elección de gobernador, pues son procesos completamente distintos.“Cada elección tiene su propia dinámica. El objetivo de este paso es competir para tener el Congreso del Estado. Cuando vengan los procesos electorales subsecuentes, es otra historia; hoy estamos concentrados plenamente en la elección de diputados”, informó Ricardo Aguilar Castillo.El secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, refirió que para el tricolor las elecciones no son una arena de dimes y diretes.“Las descalificaciones denigran más a quien las emite, que a quien van dirigidas. Estamos convencidos que la propuesta está por encima de cualquier descalificación. En eso nos vamos a concentrar, la gente quiere escuchar propuestas sólidas”.“Siempre serán respetadas lasde todos los partidos. También se responderán aquellas que estén investidas de mentiras y descalificaciones”.Añadió que el priísmo de Coahuila tendrá como primera prueba importante ganar las próximas elecciones para renovar el Congreso del Estado.“Coahuila tiene un priísmo disciplinado, fuerte… vamos a ganar esta elección con base en propuestas porque dará unánimo lo que suceda en Coahuila; el priísmo nacional tiene una enorme expectativa en lo que van a realizar… no será casualidad el triunfo electoral”, dijo.Este año solamente hay elecciones en Coahuila y en Hidalgo, para renovar los 84 ayuntamientos, lo que tendrá la atención del país.El CEN del PRI apoyará al priísmopara recuperar espacios políticos y contar con un Congreso local que respalde las iniciativas del gobernador Miguel Angel Riquelme Solís“El objetivo es acompañarlos en todas las decisiones que tome el priísmo de Coahuila. Como CEN tenemos como meta ganar estas dos, porque serán la antesala de lo que se esté preparando para la elección del 2021”.“En el 2021 se eligen 15 gubernaturas en el país, prácticamente la mitad del país va e estar en juego, se eligen los 300 diputados de mayoría de la Cámara de Diputados y los 200 de representación proporcional; se eligen más de 2 mil 300y se tiene elección en más de la mitad de las legislaturas del país”.Por su parte, Rodrigo Fuentes Avila, dirigente estatal del PRI, señaló que la meta es ganar la elección de diputados locales y tener la mayoría en el Congreso del Estado, para lo cual postularán a las mejoras candidatas yque defenderán la mejor plataforma electoral.“Los priístas tenemos claro que tenemos en juego el futuro de Coahuila, porque el 7 de junio está en juego el empleo, la seguridad, el desarrollo, la paz y la tranquilidad de las familias coahuilenses, bienestar, la gobernabilidad, el crecimiento”.“El 7 de junio es importante para nosotros porque no solamente está en juego ladel estado y el Congreso del Estado, sino que también tenemos claro el resurgimiento del PRI nacional”.