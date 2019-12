PRI de Coahuila, punta de lanza para recuperación del partido: Alito

Saltillo, Coahuila.- Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, señaló que priísmo de Coahuila será punta de lanza para que el tricolor vuelva a ganar la Presidencia de la República.



Recordó que el tricolor dio paz y estabilidad al país, impulsó la creación del IMSS, la construcción de más de 7 millones de viviendas para los trabajadores y de la red de carreteras más grande y moderna de América Latina, eso debe saberlo la oposición.



“El PRI construyó a México y a las instituciones”, subrayó, al señalar que “los priístas sabemos ganar, sabemos perder, pero lo que más sabemos hacer es levantarnos, ponernos de pie y volver a ganar”.



En su mensaje, selló el compromiso de trabajo a favor del PRI y de la sociedad, con orgullo, carácter y trabajo diario, a la vez que definió al priísmo coahuilense, como el mejor del país.



“Este es el PRI que va a hacer que volvamos a ganar las elecciones con un enorme compromiso con nuestra gente. Tenemos esta gran estructura y el PRI de Coahuila es un priísmo organizado, estructurado, que tiene método, programa y, lo más importante, que no se confía”.



“Enfrentaremos la elección 2020 con el compromiso de ganar las elecciones locales, será la primera elección que se enfrentará desde el priísmo nacional. Es momento de trabajar para que el PRI vuelva a ganar”.



La oposición, dijo, cree que gobernar es hacer campaña todos los días y la sociedad está preocupada por la falta de crecimiento económico y la inseguridad, con un año extremadamente violento.



“Coahuila es ejemplo para nuestro partido, un partido horizontal, democrático y participativo”, señaló, al destacar que los consejeros políticos estatales fueron elegidos por la militancia, único caso en el país.



En sesión del Consejo Político Estatal del PRI, el gobernador entregó a la militancia priísta su Segundo Informe de Gobierno y señaló que su prioridad es la paz y la seguridad de los coahuilenses. Las instituciones son superiores a los criminales, enfatizó.



Riquelme Solís señaló que en Villa Unión un grupo delictivo pretendió vulnerar la estabilidad y legalidad en el estado.



“Mis respetos. Tenemos una gran policía. Cuatro agentes ahí cayeron en cumplimiento de su deber, pero entre 15 policías le dieron batería a más de 100 criminales por más de una hora, hasta que llegaron el Ejército y las fuerzas federales”.



Las alcaldesas y alcaldes se la están jugando con mi gobierno, subrayó.



“No permitiremos que se ponga en riesgo la vida de los coahuilenses: ante las agresiones, vamos a responder con toda la fuerza de la ley y de las instituciones”, aseguró.



Asimismo, destacó la fortaleza del PRI en Coahuila, sostenida en la fuerza de las gestoras sociales.



Coahuila es un estado que sigue creciendo, en dos años llevamos más de 63 mil empleos, más de 3 mil 890 millones de dólares en inversión extranjera directa; produce 350 mil toneladas de Zinc.



Por eso Coahuila es fuerte, por su mano de fuerza calificada, expresó.



“Vamos por las 16 diputaciones locales, vamos por el Congreso… vamos a ganar los 16 distritos, lo aseguro… este próximo año es fundamental”.



Para eso hay que crear la mejor propuesta legislativa para obtener el máximo de las diputaciones, a fin de tener la fuerza necesaria para no detener la marcha y acelerar el ritmo.



Aquí se obtendrá el voto mayoritario y fortaleceremos un Poder Legislativo autónomo para seguir construyendo el Coahuila que todos queremos, indicó.



El PRI no debe contribuir a la división ni abrir heridas ni alentar la sed de venganza que desvirtúan los proyectos a favor de la gente. En el PRI se actúa con convicción y principios, sostuvo, al expresar que el partido tiene la oportunidad de reconstruirse a nivel nacional, unidad dentro de la adversidad.



Hay que convencer a la gente, decirles qué hacen bien los gobiernos del PRI, planteó.



Durante la ceremonia, Rodrigo Fuentes Avila y Martha Loera Arámbula rindieron protesta como presidente y secretaria general del PRI en Coahuila, para el periodo 2019-2023, lo mismo que los consejeros políticos estatales.



Fuentes Avila pidió cerrar la puerta a los arribistas, reconoció de manera especial a las dirigentes de colonias y señaló que, a partir de hoy, la oposición en Coahuila tendrá que volverse a dirigir con respeto a las líderes del PRI en la entidad.



Por la mañana buenos servidores públicos, honestos y transparentes, pero por la tarde, en su tiempo libre, deben ser buenos priístas, planteó.



En referencia a Andrés Manuel López Obrador, pidió dejar que siga peleando con los fantasmas del pasado, eso no interesa a los priístas; lo que interesa son las próximas elecciones de diputados locales.



Se acabaron los descansos en domingo, a partir de hoy no habrá descanso para recuperar el Congreso del Estado, expresó: “Vamos por los 16 distritos de Coahuila”.



Al evento asistieron Alma Carolina Viggiano Austria, secretaria general del CEN del tricolor; el presidente de la Fundación Colosio, David Aguillón Rosales; Mario Enrique Morales Rodríguez, dirigente estatal de la CROC; Tereso Medina Ramírez, líder de la CTM en Coahuila; Natividad Navarro Morales, dirigente de la CNC; Marco Antonio Cantú Vega, de la CROC, y Azucena Ramos Ramos, presidenta del PRI-Municipal.