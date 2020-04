PRI en el Senado da posicionamiento antes crisis de salud y económica

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Todos los países del mundo se están viendo enfrentados a una pandemia sin precedente (Covid 19) que ha requerido aislamiento social y el paro temporal de las actividades productivas no esenciales.



1. Estamos ante una situación extraordinaria, que requiere medidas extraordinarias. Nosotros, en un ánimo propositivo, hemos planteado nuestras propuestas, y seguimos exhortando al gobierno a que las tome en cuenta.



2. Si bien el Covid 19 surgió desde diciembre de 2019 en otros países y muchos se prepararon con insumos médicos,

infraestructura hospitalaria y medicamentos para prevenir y tratar esta enfermedad. México no hizo lo propio a tiempo. Desdeñando a la ciencia, se tomó tarde la decisión del aislamiento y el cese de actividades.



Derivado de estos errores, hoy día los médicos y enfermeras no cuentan con todos los elementos para tratar a los pacientes infectados, no hay suficientes pruebas para identificar contagios y prevenir la pandemia, no hay los medicamentos suficientes ni los ventiladores necesarios. Desafortunadamente los efectos de esta falta de previsión gubernamental impactarán en miles de familias mexicanas.



3. En lo económico, la SHCP publicó el 31 de marzo pasado el documento “Pre-criterios Generales de Política Económica 2021”.



En él destacan tres elementos:



Primero: Que la pandemia del coronavirus nos toma mal parados porque venimos de un pésimo 2019 donde decrecimos -0.1% del PIB, y por no permitir que hubiera inversiones del sector privado se gastaron más de 340 mil millones de pesos, y se dio una significativa pérdida de empleos al ahuyentarse a la inversión privada con políticas volátiles, que generan incertidumbre y que deterioran el estado de derecho.



Segundo: Que hoy el gobierno reconoce que no crecerá por segundo año consecutivo, y que lejos del 2.5% que prometían este año, nuestra economía va a tener una de las peores contracciones de su historia que calcula el gobierno pueda llegar a -3.9% pero que por ejemplo, Bank of America calcula hasta en -8% y la Cámara de Comercio Americana considera que pudiera ser de -11%. La peor caída del PIB que ha tenido nuestro país en su historia jamás ha superado 6.3%.



Tercero: La autoridad hacendaria reconoce que este es el gobierno más endeudado de los últimos años. Este año su proporción de la deuda respecto del PIB pasó de 45.6% a 52.1% del PIB afectando así a las y los mexicanos (Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, la medida más amplia de la deuda).