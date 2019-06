PRI está muerto, priistas no se han dado cuenta: ‘El Bronco’

Ciudad de México.- Tras la renuncia de José Narro a la contienda para la renovación a la dirigencia, así como a su militancia, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón aseguró que el PRI está muerto.El mandatario estatal lamentó que los priistas no se han dado cuenta de ello y reconoció la trayectoria del ex rector de la UNAM, al asegurar que es una persona extraordinaria, un hombre capaz y un perfil que generaba empatías con la militancia."El PRI es finado nada más que los priistas no se han dado cuenta, ya se murió, hay que ir al funeral del PRI, el doctor Narro una extraordinaria persona, se tardó en tomar una decisión, yo lo platique cuando era gobernador, una extraordinaria persona que el PRI está desaprovechando."Es mi opinión y no lo digo con el afán de agredir a nadie, pero me parece una extraordinaria persona, un hombre capaz, un hombre que generaba empatías importantes y con una gran experiencia, es un activo que dejan de tener y ojalá espero que no deje de participar", dijo.Ante tal panorama, el gobernador adelantó que más militantes renunciarán al PRI y emprenderán otras rutas."Se van a ir muchos (del PRI), por eso digo que ya feneció, muchos ya se dieron cuenta que ya no existe y van a buscar mejores rutas o peores rutas, no sé, pero ojalá y esto ayude a que el país avance de manera más veloz y que no seamos ni los que estamos en el gobierno, ni los que puedan ver en un tema político esas confrontas que lo que hacen es que luego no avanza una sociedad", subrayó.Por último, adelantó que no regresará al PRI ni a ningún partido, aunque reconoció que tampoco es necesario su perfil para que un instituto político funcione."Desde mi punto de vista, yo no volveré a regresar a ningún partido político, eso yo lo decidí, no creo que tampoco sea yo el extraordinario, sino que tomé una decisión y es la que tomó el doctor Narro", refirió.