PRI hipotecará edificio para financiar proceso de elección interna

La presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, aseguró que los adversarios no están al interior del partido, sino que son aquellos que no creen en la democracia y sí en el voluntarismo autoritario.En su discurso durante la 46 asamblea extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI, donde se aprobó la ruta para la elección de la dirigencia este partido para el periodo 2019-2023, la política añadió que los adversarios son aquellos que no escuchan las voces críticas de una sociedad plural."Los adversarios son los que no respetan el sistema federal, la división de poderes o las instituciones democráticas y autónomas. Los adversarios son aquellos que gobiernan desde la ocurrencia y desde los caprichos que conducen a las familias a una incertidumbre económica y de futuro."Los adversarios son aquellos que no creen en la democracia, pero que sí creen en el voluntarismo autoritario", lanzó.En el auditorio de la sede nacional del PRI, Ruiz Massieu dijo que en ese contexto, el PRI se está fortaleciendo para hacer frente a esos adversarios y buscar la confianza de la ciudadanía.Advirtió que las altas tasas de abstención surgidas de los recientes procesos electorales en seis estados del país, exigen la necesidad de una reflexión profunda para acortar la distancia cada vez más preocupante entre la ciudadanía y el sistema de partidos.En la sesión celebrada a puerta cerrada, El PRI autorizó unánimemente que la convocatoria para la elección interna sea emitida este mismo día. Los aspirantes se registrarán el 22 de junio, y el periodo de campaña será del 26 de junio al 9 de agosto, con un tope de campaña de cuatro millones 296 mil 333 pesos.Habrá dos debates, el 17 de julio y el 7 de agosto, y la jornada electiva se efectúe el 11 de agosto, por consulta directa a la militancia.Además, fue aprobada la contratación de un crédito con garantía hipotecaria sobre el inmueble de José María Lafragua No. 3, colonia Tabacalera, con objeto de sufragar los requerimientos financieros del proceso de renovación, que el CEN estima que no implique gastos mayores a 100 millones de pesos.