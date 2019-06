PRI no debe abogar por corruptos: Ortega

El PRI no debe ser abogado de corruptos, afirmó la aspirante a la dirigencia nacional de ese partido, Ivonne Ortega.En rueda de prensa en el marco del arranque de su campaña por la dirigencia nacional del tricolor en el estado de Guanajuato, se refirió a los señalamientos de corrupción que involucran a la ex Alcaldesa de León, Bárbara Botello y a su ex Tesorero, Roberto Pesquera, quien hoy se entregó a las autoridades.La ex Gobernadora de Yucatán señaló que todos los funcionarios públicos que hayan incurrido en actos de corrupción deben ser puestos ante la ley.La priista calificó como injusto que una generación de militantes priistas sean marcados por las malas acciones de algunas personas."Todas las personas que en el ejercicio público hayan cometido comprobados actos de corrupción tienen que responde ante la ley. El PRI no puede ser abogado de corruptos y hay que empezar a limpiar al partido de ese estigma", afirmó.Ortega aseguró que de llegar a la presidencia nacional del PRI promoverá que el partido pueda interponer denuncias en contra de quienes cometan actos de corrupción."Desde la nueva dirigencia del partido, lo que propondremos es que a las personas que cometan comprobados actos de corrupción no únicamente les sea retirada la militancia sino que incluso el partido pueda también denunciarlos", expresó.El candidato a la Secretaría General, José Alfaro, dijo que el principal reto que tiene el PRI es recuperar la confianza de la ciudadanía.Para ello, agregó, el partido tiene que demostrar que aprendió la lección que los ciudadanos le dieron en las urnas el año pasado."La derrota del 2018 significó el rechazo a una cúpula que se alejó del partido, de su militancia y de los ciudadanos. Por eso rechazamos regresar a viejos esquemas del pasado, de la imposición, la línea y sobre todo no queremos que el PRI se convierta en un satélite del actual gobierno", señaló.Los aspirantes coincidieron en que el voto militante es la clave del proceso interno, y demandaron que en éste participen observadores externos."No somos ingenuos, sabemos lo que la cúpula puede intentar para imponer a su candidato, pero utilizaremos todos los recursos legales para evitar un fraude, que es la única forma como pudieran ganarnos, pero eso también significaría robar la voluntad de la militancia", advirtió Alfaro."No estamos en esta competencia para negociar nada, vamos hasta el final", agregó.