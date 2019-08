PRI no permitirá vendettas políticas: Moreno

Al asumir la dirigencia nacional del PRI, Alejandro Moreno advirtió que el partido no solapará a nadie pero tampoco permitirá persecuciones derivadas de "vendettas políticas"."El PRI no solapará a nadie, pues cada caso tiene nombre y apellido, pero tampoco permitirá persecuciones derivadas de vendettas políticas", aseveró en su mensaje ante cientos de priistas tras rendir protesta como dirigente."No se puede judicializar la política, ni politizar la justicia, el respeto al Estado de Derecho es fundamental para la estabilidad de la política nacional".El ex Gobernador de Campeche ofreció liberar al partido de quienes lo "secuestraron" para repartirse las candidaturas, endureciendo el acceso a ellas y reforzando la formación de los militantes.Moreno convocó a la militancia del tricolor a una reforma que derrote a los "profesionales de la simulación" y premie la cultura del esfuerzo.En el Auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional priista, ante los integrantes del Consejo Político Nacional, el ex Mandatario estatal llamó a iniciar una nueva etapa en el partido y recuperar la participación de la militancia para lograr al PRI del Siglo 21.Moreno sostuvo que el PRI es una fuerza política socialdemócrata, progresista, en el que las causas medioambientales sean una constante, y en defensa de las causas sociales.En su discurso, "Alito" Moreno aseguró que se acabaron las alianzas que no benefician al partido y que salvaguardarán las libertades, el federalismo, la soberanía de los estados y la autonomía municipal."Somos una dirigencia libre, legitimada por más de un millón 600 votos y no por una designación desde el poder. Por primera vez, el PRI no va recibir instrucciones de nadie, lo digo de una vez. Nuestra única deuda es con nosotros mismos", sostuvo.También expuso que el PRI tiene la más grande estructura nacional y hoy más que necesita activistas por convicción y no por remuneración.El nuevo programa de acción del partido, dijo debe ser atemporal, práctico y firme para oponerse a todo lo que ponga en riesgo al País."Para el PRI ser oposición es coyuntural y regresar a gobernar es nuestro destino. Ningún otro partido tiene una estructura como la nuestra", expresó.También ofreció dirigir al tricolor sin decisiones cupulares, incluyendo a su militancia."No vengo a pasar por encima de nadie, las decisiones cupulares fueron sepultadas el 11 de agosto", aseveró.Moreno Cárdenas sostuvo que Morena es el verdadero partido "satélite", porque gira alrededor de una sola persona y al PRI le toca ser la oposición que triunfe moralmente por sus ideas y electoralmente por su militancia y por los ciudadanos.Asimismo, advirtió que el partido en el poder no le ha cumplido a los grupos vulnerables, y criticó la desaparición de programas como Prospera y el de las estancias infantiles.Frente a ello, aseguró que el PRI encabezará un nuevo movimiento político contemporáneo, que de manera estratégica construya propuestas para volverse a ganar la confianza de los mexicanos."Los priistas hemos echo mucho por el País y todavía queremos hacer más. Aquí hay carácter, aquí hay orgullo", aseveró."Vamos a volver a ganar. El PRI perdió la elección presidencial pero el PRI aquí está, somos el partido político que más estados gobierna, somos el partido que más municipios gobierna. A los priistas nos gusta ganar, no espero nada de mis adversarios, pero espero mucho de la militancia".