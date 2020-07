PRI no va a encubrir corruptos: Alejandro Moreno

Escuchar Nota

Tras la detención del exgobernador deen, Estados Unidos, el presidente nacional del, aseguró que su partido no encubrirá a quienes hayan caído en la corrupción abusando de su cargo.A través de un comunicado emitido este miércoles 8 de julio, el líder nacional declaró que el PRI está "del lado de la ley" y apoyará la lucha contra la corrupción "tope hasta donde tope"."Habremos de lamentar si priistas se ven involucrados en actos de corrupción. Si priistas cayeron en actos de corrupción, al hacerlo han traicionado al gobierno, a sus instituciones y han traicionado también al", declaró.Moreno Cárdenas sostuvo que el PRI no brindará su apoyo a funcionarios públicos que hayan abusado de su puesto para alcanzar provechos personales, y que las instituciones deben estar al margen de quienes las traicionan con desvíos y abusos para cumplir sus objetivos."Fortalecer a las instituciones requiere combatir la corrupción y no pueden separarse de su sentido público, para atender necesidades particulares. La corrupción es una forma, por tanto, de privatizar instituciones públicas, lo que sin duda es una perversión que no se debe tolerar", añadió.Por último, Alejandro Moreno puntualizó que la demanda del PRI es que los castigos a funcionarios corruptos se hagan con una "política certera, objetiva, documentada y justa" y que no se trate de mera propaganda.