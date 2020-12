PRI, PAN y PRD se agrupan para defender al antiguo régimen: AMLO

Escuchar Nota

"Ahora ya como se está llevando a cabo una transformación en el país se quitan las máscaras y ya se abrazan, y formalmente se agrupan para defender al antiguo régimen: defender los privilegios, lo que significó la política neoliberal, la corrupción, el empobrecimiento del pueblo, la inseguridad y violencia, eso es lo que ellos añoran y eso es lo que están ahora defendiendo.”

"Yo lo que creo, que el grupo que domina a los que se están uniendo, los que mandan, porque siempre hay niveles, los machuchones, lo que quieren y más les importa es quitarnos el Presupuesto, para decirlo con más claridad: quitarle el Presupuesto a los pobres”, opinó.

"No aguantan, no soportan el que haya pensión a los adultos mayores, pensión a niños con discapacidad, no soportan que los estudiantes pobres reciban becas. Les molesta hasta el que se hable de atención médica y medicamentos gratuitos. Les molesta muchísimo que se fortalezca la educación pública y que esta sea gratuita y un derecho, porque ellos apostaron a la privatización de la salud y la educación.”

"Me causa mucho orgullo, es un triunfo moral el que al paso del tiempo, después de luchar muchos años junto con millones de mexicanos se logra iniciar una transformación, y a los dos años se unen los conservadores para detener el proceso de transformación. ¿Puede haber algo más satisfactorio que eso para un luchador social, para un demócrata, un revolucionario, un transformador? No”, sentenció.

"No importa quién gane, lo que importa es que se respete la voluntad del pueblo. Gane quien gane yo lo voy a respetar, porque esa es la voluntad del pueblo”, afirmó.

El presidenteaseguró que larumbo a las elecciones 2021 es para él muestra de orgullo, un “triunfo moral”.Durante su conferencia de prensa matutina, expuso que es natural y obvio que los tres partidos se agrupen porqueY acusó que lo hicieron asociados,López Obrador aseguró que lo que buscará la alianzaen las próximas elecciones, aunque reconocióRefrendó que el objetivo del PRI, PAN y PRD es conservar privilegios como elen medios de información que ahora no reciben.Sin embargo, dijo, a esa alianza pertenecen personas con pensamiento conservador, que no ven a su Gobierno como populista y paternalista, “gente así” que merece todo su respeto.Para el presidente, lo primordial para la nueva alianza en su contra es quitar ala representación mayoritaria que tiene en la Cámara de Diputados, cuya función principal y facultad exclusiva es aprobar el Presupuesto.Añadió que el objetivo de la alianza opositora esparaEl mandatario adelantó quePero aclaró, nadie de su Gobierno intervendrá en los comicios, contrario al régimen antidemocrático que, según recordó, efectuó fraude electoral en el pasado.Señaló que si no se manifestara esa oposición sería muestra de que no hay un cambio.