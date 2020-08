PRI presentará denuncia contra Emilio Lozoya: Alejandro Moreno

Escuchar Nota

Alejandro Moreno (@alitomorenoc), presidente nacional del PRI, fija postura sobre video de soborno en el caso Lozoya. “El partido está abierto para que se investigue a cualquier colaborador".#Despierta con @daniellemx_ y @campossuarez pic.twitter.com/AdNlD9LvFb — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) August 19, 2020

1/3 Seamos claros, los actos de corrupción son individuales y, quien los cometa, debe enfrentar todo el peso de la ley. Lo que no debemos admitir es la confusión de igualar la conducta de un individuo a la de una institución. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 17, 2020

“No hay registro, ni en el padrón actual ni en el histórico, de que Emilio “L” haya militado un solo día en nuestro partido. El PRI rechaza la corrupción y sus consecuencias y apoya las legítimas causas y demandas de la sociedad civil para combatirla”, señala el tricolor.

3/3 No hay registro, ni en el padrón actual ni en el histórico, de que Emilio “L” haya militado un solo día en nuestro partido. El PRI rechaza la corrupción y sus consecuencias y apoya las legítimas causas y demandas de la sociedad civil para combatirla. #TopeHastaDondeTope — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 17, 2020

