PRI va por su ‘reforma interna más profunda’: Moreno

Adelantando que el partido atravesará su “reforma interna más profunda” el próximo año, Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria tomaron este domingo las riendas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para el periodo 2019-2023."Convoco a la construcción del nuevo prestigio del PRI, realizando la más grande reforma en la historia de nuestro partido, una reforma que actualice el pacto social con nuestros sectores y organizaciones, una reforma para los priistas y para los ciudadanos que desean serlo y juntos construir el México que queremos; una reforma sume causas colectivas y reste ambiciones personales; una reforma donde las candidaturas se consigan con la gente y no en los pasillos de las oficinas”, dijo el también gobernador de Campeche con licencia.Los nuevos dirigentes rindieron protesta en la XLVII sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional (CPN), frente a lo exdirigentes del partido, diez gobernadores y decenas de consejeros y militantes en el auditorio Plutarco Elías Calles."En los últimos años se alejó a la militancia, las decisiones las tomó una nomenclatura sin raíces, ni compromiso con el partido, y las candidaturas las repartieron entre quienes lo tuvieron secuestrado. Lo que yo planteo es liberar al partido y regresarlo a sus orígenes... Por primera vez, en mucho tiempo, el PRI no va recibir instrucciones de nadie, lo digo y lo reitero con absoluta claridad, no le debemos nada a nadie”, comentó.Alejandro Moreno adelanto también que desplegará el “nuevo programa de acción” del PRI con el que defenderán el federalismo, la división de poderes y las instituciones democráticas del país, como el INE, y en este sentido adelantó a Morena que no apoyará reformas a la ley como la revocación de mandato."Nuestro programa habrá de señalar la importancia de construir alianzas con otros partidos cuando sea necesario e integrar frentes políticos y ciudadanos para derrotar a quienes detentan el poder”, agregó.Por otra parte, frente a los procesos penales que enfrentan priistas y expriistas por presuntos actos de corrupción como Rosario Robles y los exgobernadores Javier Duarte y César Duarte, Moreno Cárdenas dijo que no tolerarán esas prácticas, pero tampoco persecución política."No vamos a permitir comportamientos que deshonren al partido y actuaremos en consecuencia; ahora bien, el PRI no solapará a nadie, pues caso tiene nombre y apellido, pero tampoco permitirá persecuciones derivadas de vendetas políticas. No se puede judicializar la política no politizar la justicia”.Reconoció la división interna en el partido derivada de los malos resultados que obtuvo en las elecciones federales de 2018 y de la reciente contienda interna por la presidencia del PRI.Muy especialmente, a esos buenos mexicanos, que ya no se sintieron representados por el PRI Regresen al partido. En el PRI cabemos todos los que amamos a México y los que queremos regresar al poder”, exhortó.