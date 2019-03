PRI y PAN acusan a Morena de estar detrás de abucheos

La bancada del PRI en el Senado procederá jurídicamente contra Morena por los abucheos constantes a gobernadores de oposición durante los actos públicos del presidente Andrés Manuel López Obrador.Mientras que, el PAN exigió al gobierno federal que aclare si existe o no un manual de la visita del Ejecutivo donde se instruye a líderes de Morena a pedir a sus invitados gritar consignas contra los mandatarios estatales.El coordinador del grupo parlamentario, Miguel Ángel Osorio Chong refirió que se procederá de manera jurídica para evitar que sus gobernadores sean abucheados.“Nosotros por supuesto rechazamos, y no va a quedar solo en el rechazo, sino que habremos de tomar una vía jurídica, ya que está mandado a funcionarios con oficio de membrete de Morena”, destacó.En rueda de prensa, calificó como “irresponsable” que los organizadores de los eventos oficiales generen enfrentamientos entre la sociedad contra sus gobiernos.“Es irresponsable a todas luces. Pero lo niegan, pero no entienden que esto no es lo que lleva a tener un país estable, con estabilidad, con paz, con crecimiento”, señaló.Insistió que ese tipo de acciones lo único que genera es distancia y conflicto, “por puesto que nos hace regresar a ese México que no deseamos, en los que unos parecen distintos a los otros y se llegan a enfrentamientos que todos luego lamentamos… Qué lamentable que se estén dando estas instrucciones, y qué lamentable es que el gobierno de la República lo esté permitiendo”.Por otra parte, Beatriz Paredes, senadora y ex gobernadora de Tlaxcala consideró que jamás se había visto una situación similar, por lo que le recordó al Ejecutivo que cualquier presidente debe respetar lo que establece la Constitución, de no alimentar causas partidistas.“Es conveniente recordar, que cualquier Presidente de la República jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, y es Presidente de todos los mexicanos. Creo que esa noción, esta convicción de la responsabilidad de quien deja de ser un dirigente social, y un dirigente de una parte, para convertirse en una autoridad de todos los mexicanos, es un asunto que vale la pena recordar día con día”, expresó.En tanto, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés exigió al gobierno de Morena que aclare si en el manual de las giras presidenciales hay o no una cláusula en donde piden abucheos y encono en contra de los gobernadores.“Esto es inaceptable, quien gobierna este país debe de entender que gobierna para todos y que debe de construir, sumar y generar concordia, unidad y no división”, subrayó.Por eso, dijo que Acción Nacional respalda y se solidariza con sus gobernadores y, “por otro lado, le exige al gobierno federal que aclare, respecto a si en el manual de la visita, se incluye la denostación a los gobiernos y después de aclarado esto, y en el supuesto de que no sea cierto, que evite lo que está ocurriendo, porque es innegable que ha sucedido de forma reiterada, y cuando ocurre de forma reiterada, pareciera una acción previamente orquestada”.