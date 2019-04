PRI y PAN votarán en contra de los propuestos para CRE

Las bancadas del PRI y del PAN en el Senado de la República advirtieron que votarán en contra de los propuestos para ocupar un lugar en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) al considerar que no son aptos para ocupar el cargo.El coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Kuri, aseguró que los 24 senadores de su partido votarán en contra de los propuestos enviados por el presidente Andrés Manuel López Obrador."Se evidenció que no tienen la capacidad ni la actitud correcta para ser servidores públicos, si el Presidente los quiere poner ya es decisión de él", aseguró en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula.Además, Kuri señaló que si Morena logra la aprobación de alguno de los candidatos acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar las designaciones, "es una vacilada que hayan mandado a los mismos candidatos, no solo al Senado sino a todo México", señaló.En tanto, el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, en el mismo espacio, advirtió que también los 14 senadores de su partido votarán en contra de los propuestos para ocupar un cargo en la CRE.Osorio Chong dijo que si el Presidente decide designarlos, por la facultad constitucional que tiene, seré el culpable del fracaso de éstos, ya que carecen de la capacidad para ejercer el cargo."No saben, no le entienden; la honestidad no les da para entender sobre la energía en este país, que sostiene nuestro país."El Presidente tiene la potestad de poder nombrarlos, si nombra a alguno de estos será responsable en el fracaso de estas personas que no tienen ni idea", advirtió.