PRI y PRD piden que López Obrador use el avión presidencial

Ciudad de México.- Los grupos parlamentarios del PRD y el PRI señalaron que el avión presidencial “José María Morelos y Pavón”, debería quedarse en México para el uso de las Fuerzas Armadas o del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador.



El diputado por el PRI, Enrique Ochoa Reza, comentó que es importante que el avión, cuyo precio asciende a 130 millones de pesos, “encuentre una vocación”, y cuyo uso sirva a las Fuerzas Armadas y al sector salud, en beneficio de los mexicanos en desastres y emergencias médicas.



"Consideramos que es muy importante que el avión presidencial se ponga a disposición de las Fuerzas Armadas y del sector salud, para que brinde atención cuando existan desastres naturales o emergencias médicas donde el avión pueda ser un instrumento de apoyo para la población mexicana”, consideró.



El legislador reiteró que se advirtió al gobierno federal que el costo del avión era muy similar cuando estaba en funcionamiento a cuando estaba parado. En consecuencia, dijo, lo mejor es encontrarle un buen uso en lo que se pudiera llegar a vender.



Por otra parte, la coordinadora del PRD en Diputados, Verónica Juárez Piña, consideró que la venta de esta aeronave le parece más un “asunto de terquedad que de austeridad”, ya que sale más barato que el Ejecutivo federal lo use, a que se mantenga estacionado en la espera de su compra.



"Yo esperaría a que el presidente reconociera que el utilizar el avión presidencial sale mucho más barato que no utilizarlo. Si la ya lo tenemos, pues usémoslo, porque al final lo que pueda ocurrir es que ni se vende el avión presidencial, ni lo va a usar y los mexicanos seguiremos invirtiendo dinero de nuestros impuestos en un asunto solamente por una definición del presidente”, dijo.



El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval Flores, sostuvo que, el uso del avión, no es una opción para el país, al tener un elevado costo de 30 millones de pesos.



"Lo que más urge es que nos deshagamos de ese avión que solo nos está costando mucho dinero. El costo del avión es mucho en su uso para poder tenerlo en funcionamiento, es muy lujoso”, respondió a las opciones de los legisladores de oposición.



