Priista apoya a panista

Ramos Arizpe, Coah.- La priista Ángeles Guevara Sánchez, exfuncionaria municipal durante la gestión de la exalcaldesa Lilia María Flores Boardman, es la titular de la Fundación Marcelo Valdés, que abrió la excandidata panista a la alcaldía de Arteaga, Marcela Valdés Carbonell, quien se prepara desde ahora para buscar una diputación por el Distrito XII en las próximas elecciones.“Esto no es de partidos políticos, todo es por una amistad que nació con Marcela Valdés desde hace 15 años. Fuimos muy específicas en este proyecto porque ella lo hace en honor a su papá, Marcelo Valdés. Aquí, no va a haber partidos y no va a haber distinciones, porque lo único que se busca es servir a la gente”, dijo Guevara Sánchez, quien aceptó que siempre ha apoyado al Partido Revolucionario Institucional.