Primaria prohíbe a madres solteras asistir a festejo del día del padre

Ante la denuncia de madres solteras que son impedidas de participar en actividades por el Día del Padre, informamos que en el Minedu promovemos la convivencia en la comunidad educativa y rechazamos cualquier práctica que vaya en contra de ese principio en las II. EE. — MineduPerú (@MineduPeru) 13 de junio de 2019

Una escuela primaria en Perú prohibió la entrada al festival del día del padre a las madres solteras. El anuncio fue comunicado a través de un cartel en el que podía leerse:"El día 14 de junio se realiza la celebración del día del padre. Sólo ingresarán padres de familia o alguna persona que los reemplace (sexo masculino). No ingresarán madres de familia."Molestas, las madres solteras protestaron en un noticiero nacional en donde aseguran que al tratar de hablar con la directora de la escuela, ésta sólo contestó que "si las niñas no tenían papá, simplemente no entrarán al colegio".Las mujeres están seguras de la injusticia pues aseguran que ellas también son padres, pues trabajan igual o más que un hombre."Me levanto a las cinco de la mañana, hago el almuerzo, atiendo a mis hijas, las traigo al colegio, me voy a trabajar 12 horas, regreso a mi casa, limpio, cocino, hago el doble rol padre y madre, yo creo que estoy en todo mi derecho de participar en la actuación de mis niñas", dijo una de ellas.Otra denunció la discriminación de la que las madres solteras están siendo víctimas y llamó al Ministerio de Educación a tomar cartas en el asunto. Hasta el momento el ministerio sólo ha respondido con un comunicado a través de sus redes sociales.