Primer banda de Chester Bennington lanzará nueva música

"Significó mucho para él trabajar con sus compañeros de banda Grey Daze, Sean Dowdell , junto con Mace Beyers y Cristin Davis, con quienes compartía una amistad de años", añade.

"Chester habría estado muy orgulloso de su hijo Jaime Bennington. Anoche hicimos que Jaime cantara junto con su padre en el estudio y su voz es genial. Se parece mucho a su padre y todos estábamos muy orgullosos de ser parte de eso”, publicó la banda en Facebook.

Después de anunciarse en febrero que la primer banda de grunge a la que perteneció el fallecido vocalista de Linkin Park, Chester Bennington, iba a lanzar material nuevo con grabaciones del cantante con la participación de su hijo Jaime Bennington, su viudaen su cuenta de Instagram., banda en la que estuvo Bennington antes de Linkin Park,, así lo publicó Talinda Bennington. "Estaba tan entusiasmado por hacer esto y ansioso por tocar música rock con mensajes que sabía que serían significativos para sus fanáticos".Aunado a esto,para que comprendan mejor su arte a través de esta "increíble música", además de dar continuidad al legado musical para mantener vivo su recuerdo.El hijo de Chester,, sin embargo aún no se sabe si ambas voces se mezclarán en las próximas canciones.Asimismo, como James “Munky” Shaffer y Brian “Head” Welch de la banda Korn.Aunque Grey Daze ya aseguró que el material será lanzado, aún no tienen una fecha confirmada, aclaró en su cuenta en Twitter que el hijo de Chester Bennington no será el vocalista principal del nuevo trabajo discográfico.