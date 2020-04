Primer caso de Covid-19 en clínica 24

Escuchar Nota

Sabinas, Coah.- El primer caso de Covid-19 en la Región Carbonífera fue confirmado, luego de que una dama originaria de la tribu Kikapú diera positivo ante la prueba del coronavirus, informó de esto el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, David Mussi Garza.



“Se trata de una paciente de 75 años de edad que se encuentra hospitalizada en el hospital de zona 24, con fecha de ingreso el 31 de marzo, actualmente continúa con síntomas de dificultad respiratoria leve y con una buena circulación de oxígeno, no se encuentra entubada”, manifestó David Mussi Garza.



Este caso, declaró el entrevistado, se considera como caso importado, es decir no fue contagiada de manera local, ya que ella es procedente de Denton,Texas, donde al regresar a nuestra región al municipio de Múzquiz presentó la sintomatología.



“El estudio de contacto se hace a través de llamadas telefónicas para ver con quién estuvo conviviendo, en qué condiciones de salud se encuentran, no se hacen pruebas directamente a los que tuvieran contacto, se les pide que se mantengan aislados bajo las medidas de control necesarias para que en algún momento que uno de ellos pudiera presentar sintomatología, acudimos con ellos para realizar la prueba”, comentó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria.



Al menos 14 pacientes han dado como negativo ante la prueba del Covid-19, mencionó David Mussi Garza, se realizan constantemente pruebas que se mandan a la ciudad de Saltillo donde se analizan las muestras.



Por último, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria de la Región Carbonífera exhortó a la población a seguir con las disposiciones para evitar la propagación del virus como es la sana distancia, el uso de cubrebocas y el constante lavado de manos.