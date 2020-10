Primer matrimonio igualitario en Coahuila celebra 6 años de unión

Escuchar Nota

“Se fortalece la posibilidad de la adopción, ya que como matrimonio hay más posibilidades de adoptar”, aseguró.

Seis años de amor, aunque con altas y bajas, así describió su relación“Nos ha ido bien, no podemos decir que estamos en una nube, porque hay subidas y bajadas, hay problemas como en todo; no todo es color de rosa”.Recordó que en 2014 se hizo historia en Coahuila. El 20 de septiembre de ese año contrajo matrimonio civil con Luis Alberto Reyes Soto.Ese mismo año, diputados localesDesde entonces, en Coahuila, la ley señala que el matrimonio es la unión entre dos personas, sin detenerse en temas de género.Después de 12 años de relación, y luego de pensarlo mucho, decidieron casarse., recordó Jesús Fernando.Fue a las 2 de la tarde, en la Oficialía Segunda del Registro Civil, donde Víctor Hugo Dávalos, oficial del Registro Civil, los unió en matrimonio.La pareja se conoció en 2002.dijo entre sonrisas Luis Alberto.Al poco tiempo se dieron cuenta que eran el uno para el otro.La vida no ha sido fácil para ellos;, pero las cosas han ido mejorando y ahora, con una vida más estable, piensan en adoptar. “EsEl trámite ya lo iniciaron y ahora solo esperan concretarlo.El exdiputado Samuel Acevedo Flores, quien formó parte de la legislatura que aprobó el matrimonio igualitario, señaló queal prohibirles la posibilidad de formalizar sus relaciones legalmente. “No podían meter a la pareja al Seguro Social, ni al Infonavit; no tenían derecho a una pensión, ni nada de eso. Tratamos de corregir esas injusticias”, expuso.Con las modificaciones al Código Civil, dijo, las personas que deseen unir sus vidas en matrimonio tienen garantizados los derechos, sin importar su preferencia sexual.Y aunque se han presentado divorcios en matrimonios igualitarios, el porcentaje es mínimo. En 2019 cuatro parejas decidieron concluir su relación.Mientras tanto,porque es muy fácil juzgar, pero necesitan ponerse en los zapatos de uno para saber lo que está viviendo”, anotó Jesús Fernando Covarrubias.