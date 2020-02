‘Primer soldado caído’ del 14 de febrero

Escuchar Nota

Sinaloa.- El 14 de febrero es una de las fechas del año más esperadas para muchos, la ciudad se viste de color rojo, hay corazones por todos lados, y sobre todo, es el día en el que muchos jóvenes toman el valor para declarar su amor.



Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues también se rompen muchos corazones.



En redes sociales se ha filtrado lo que podría ser la primera tragedia. El usuario David Mirón compartió en su cuenta de Facebook el video donde un joven es rechazado en su intento por conquistar a una chica.



'Primer soldado caído en esta masacre'







En la grabación se puede ver cómo el adolescente se acerca a la joven con un ramo de flores mientras que sus amigos cargan una manta.



Luego de unos segundos el desafortunado le entrega el ramo y se dan un gran abrazo, sin embargo, parece ser que no terminó como él quería, pues se da la media vuelta y regresa con la cara hacia abajo.



El video se ha vuelto viral en cuestión de horas, hasta el momento cuenta con mas de 14 mil reacciones y ha sido compartido en mas de 32 mil ocasiones. No se sabe aún el lugar de la tragedia en San Valentín.





Con información de El Debate