Primera dama de Paraguay padece dengue

Escuchar Nota

Paraguay.- La primera dama de Paraguay, Silvana López Moreira, padece dengue, enfermedad que el mes pasado afectó a su esposo, el mandatario Mario Abdo Benítez, y que en lo que va de año ha dejado seis víctimas mortales en el país sudamericano, confirmaron este sábado fuentes oficiales.



Los síntomas de López Moreira comenzaron a manifestarse esta semana y está evolucionando de forma favorable, según informó la Oficina de la Primera Dama.



López Moreira, guarda reposo en Mburuvicha Róga (la residencia presidencial)i, donde hasta la fecha mantenía una intensa actividad en su condición de primera dama, figura que no estuvo presente en el anterior Gobierno de Horacio Cartes (2013-2018), también del conservador Partido Colorado.



A finales de enero fue Abdo Benítez quien permaneció unos días en reposo y con un agenda restringida tras haber sido diagnosticado con dengue.



Al mandatario se le diagnosticó el serotipo DEN 4, el más leve y el dominante en el país suramericano.



La noticia del estado de la primera dama de Paraguay se conoce luego de que este viernes se informara de dos nuevas muertes por dengue, con lo que ascienden a seis los fallecidos por esa enfermedad en el transcurso de este año.



La cartera sanitaria informó ese día de que se analizan medio centenar de actas de fallecimiento para determinar si los decesos fueron a causa del dengue.



El número de casos confirmados de dengue en Paraguay asciende a 3 mil 500, en su mayoría procedentes del área metropolitana de Asunción y de Central, el más poblado de los departamentos del país.



Las notificaciones de casos sospechosos se situaron alrededor de los 18 mil 700 en la última semana.



El Gobierno reitera que no se hace necesaria la declaración del estado de emergencia sanitaria al contarse con el personal y los insumos suficientes para atender a la población.



De hecho, el personal sanitario interrumpió sus vacaciones estivales este mes de febrero ante el pico de la epidemia, que comenzó en octubre del año pasado.



No obstante, la pasada semana la Junta Municipal de Asunción aprobó declarar la emergencia ambiental y sanitaria en la capital por el plazo de 90 días ante la proliferación de casos de dengue.



La peor epidemia de dengue en el país suramericano fue la de 2013, con 150 mil casos y 252 muertos en un país de casi 7 millones de habitantes.