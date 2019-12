Primera derrota del rey de las cachetadas: ko con un bofetón

Rusia.- El ruso Vasily Kamotsky (117 kg.), ganador del 'Slapping Championship' (Campeonato de Cachetadas) y dominador mundial de los concursos de cachetadas, perdió ante Vyacheslav Zezulya en un torneo de 'Na Bochke' ('On Top of a Barrel' (Encima del Barril)) en el que se jugaba 2.823 euros y acabó en el hospital tras desvanecerse tras el polémico golpe de Zezulya.



Cuando parecía que 'Dumpling' Kamotskiy había dejado aturdido a su contendiente y tenía el duelo controlado, su rival se repuso y le sorprendió con un bofetón de KO... que podría haber sido considerado más un gancho que una cachetada.



"Me pegó un buen gancho... y me gustó. Me puso a dormir un poco. Creo que podría haber seguido, pero me agarraron y me sacaron de allí", confesó Kamotskiy tras su mediático KO.



"Yo sólo le pegué a un 25% de mi potencial... y él me pegó un gancho que me dejó jodido. Realmente no fue un bofetón, fue un gancho", dijo el rey derrocado del del 'Slapping Championship' (Campeonato de Cachetadas) después de su primera derrota.