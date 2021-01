Primera llamada de Biden como presidente de EU será con ministro de Canadá

Escuchar Nota

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablará por teléfono este viernes con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en su primera conversación telefónica con un líder extranjero desde su llegada al poder, adelantó este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.



"Su primera llamada con un líder extranjero será el viernes con el primer ministro Trudeau", dijo Psaki en su primera rueda de prensa como portavoz de la Casa Blanca.



Ambos conversarán sobre la relación bilateral y la decisión de Biden de cancelar, mediante un decreto este miércoles, el proyecto del oleoducto Keystone XL, convertido en un símbolo de la lucha contra la crisis climática.



Trudeau confiaba en que Biden mantuviera en pie el proyecto, considerado básico por Canadá para el desarrollo de sus inmensos yacimientos petrolíferos.



Ese oleoducto, cuya construcción fue rechazada en 2015 por el expresidente Barack Obama pero aprobada en 2017 por Donald Trump, iba a servir para transportar 830 mil barriles de petróleo al día desde los yacimientos del oeste de Canadá a las refinerías estadounidenses del golfo de México.



Psaki no aclaró a qué otros líderes contactará Biden después de hablar con Trudeau, aunque adelantó que "sus primeras llamadas serán con socios y aliados", y dio a entender que no tendrá prisa para conversar con su homólogo ruso, Vladímir Putin.



"(A Biden) le parece importante reconstruir esas relaciones" con los aliados tradicionales del país, que siente que se han debilitado bajo el mandato de Trump, añadió.



Entre los temas que tratará Biden en sus conversaciones con aliados europeos estará el acuerdo nuclear con Irán, al que el nuevo presidente ha prometido reintegrar a EU, pero quiere que primero Teherán vuelva a cumplir con lo dispuesto en el pacto de 2015.



"Irán tiene que volver a cumplir con restricciones significativas de su programa nuclear bajo el acuerdo para que procedamos", subrayó Psaki.



La portavoz no dio detalles sobre cuándo hablará Biden con líderes latinoamericanos como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, al ser preguntada al respecto.



Psaki subrayó que la prioridad de Biden es "retomar el asiento de Estados Unidos en la mesa global", y por eso este miércoles ordenó volver a integrar al país en el Acuerdo de París sobre el clima y la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Psaki agregó que este mismo jueves, el asesor de Biden y principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, participará de forma remota en una reunión de la OMS como representante estadounidense.