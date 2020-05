Privó lesión a Moreno de fichar con el Barsa

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Héctor Moreno reveló que tuvo la posibilidad de firmar con Barcelona antes del Mundial de Brasil 2014, pero la fuerte lesión que tuvo en Octavos de Final ante Holanda, lo marginó de esa posibilidad.



“Seguramente hubiera sido diferente (si no me lesionaba) ya que no solo había pláticas con Barcelona, sino que tenía la posibilidad de haber firmado antes del Mundial, me sentía muy bien en todos los aspectos, el esquema táctico y compañeros me ayudaban muchísimo para que yo sobresaliera, pasó lo que pasó, fue duro, tuvo que poner pausa en la vida”, mencionó.



El actual jugador del Al-Gharafa de Qatar, también explicó que a pesar de estar lesionado, tuvo la posibilidad de fichar por otros equipos, aunque decidió quedarse con el Espanyol, su equipo en aquel entonces.



“Aún estando lesionado tuve la oportunidad de firmar por algún equipo, ya recuperado también tuve la oportunidad, pero no creía que estaba preparado para irme, fue duro, pero no cambio la experiencia por nada”, explicó.



De igual forma, el canterano de los Pumas aseguró que por algo pasan las cosas, y que tal vez no estaría en Qatar si no fuera por esas experiencias.