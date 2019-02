Problemas de desabasto en hospitales de Acuña y Sabinas

Los hospitales generales de Acuña y Sabinas enfrentan desabasto de medicamentos e insumos básicos como guantes, gasas, batas, así como carencias en infraestructura y equipo médico, mientras que el número de pacientes va en aumento.Los problemas son más evidentes en Acuña, que opera con pocos recursos mensuales para atender a los más de 20 mil afiliados al Seguro Popular, además de derechohabientes del ISSSTE y del municipio de Jiménez, explicó la diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázarez.“Ese recurso se invierte en comprar hojas, lápices, gasas, medicamentos, pagar los servicios básicos, personal de limpieza, y la situación hace crisis para todos lados. Van desde la imagen, el servicio de limpieza, las goteras de los techos y la falta de medicamentos”.Por ejemplo, impermeabilizaron con inversión de 200 mil pesos y que de nada sirvieron porque siguen las goteras en diversas áreas en tiempo de lluvia, indicó.“Operan dos médicos por turno y en cuanto el equipo médico funciona en un 50%. El tema hace tanta crisis que ya hasta se instaló una farmacia a un lado del hospital pues saben que como institución pública no hay suficiente abasto”.“Y en Sabinas las enfermeras tienen que cortar metros de gasas y esterilizarlas, los equipos donde se colocan los sueros están oxidados; en atención a partos no hay oxitocina, medicamento para las contracciones, y se presentan de 3 a 4 partos diarios”.Además de faltar medicamentos y guantes, también escasean material para suturar heridas y para trasladar a un paciente a otro nosocomio, se le pide comprar el kit desechable para cirugía.“Si no fuera por los médicos que trabajan en el Seguro Social y que en ocasiones llevan su equipo y material de apoyo, la situación fuera mucho más grave”, expresó, al señalar que para este año el Congreso del Estado aprobó un presupuesto de más de 921 millones de pesos para programas de la Secretaría de Salud.