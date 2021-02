Procesan a 12 policías por matanza de migrantes en Camargo, Tamaulipas

Escuchar Nota

Ciudad Victoria.- Por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y Falsedad en informes dados a una autoridad, un Juez de Control del Poder Judicial del Estado determinó vincular a proceso a los doce policías estatales que se encuentran detenidos como probables responsables del caso de Santa Anita, Camargo.



La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que, esto se determinó derivado del trabajo del Agente del Ministerio Público, y luego que transcurrió la duplicidad del término constitucional solicitado por la defensa.



Los 12 probables responsables son: Mayra E. “V”, Jorge A. “C”, Williams “F”, Edgar “M”, Horacio “R”, Carlos “R”, Jorge “C”, José L. “L”, Héctor J. “A”, Christian E. “G”, Ismael “V” y Horacio “Q”.



La autoridad judicial también estableció seis meses para la investigación complementaria y prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso.



La tarde del 22 de enero, en Santa Anita, en el municipio de Camargo, fueron encontradas una camioneta Toyota, modelo Sequoia, 2008, con placas de circulación del Estado de Nuevo León y una Chevrolet, Silverado, pick up, cabina y media; así como tres armas largas, dos del calibre .223 mm, una del 7.62x39 mm, y 11 casquillos, de los cuales nueve son del calibre .223mm y dos del 7.62x39 mm.



Se determinó que había 19 restos humanos, 16 corresponden al sexo masculino, uno al femenino y dos estaban pendientes de precisar debido al alto grado de calcinación.



Los estudios de balística reconstructiva permitieron establecer que el vehículo Sequoia no contaba con impactos de arma de fuego y que la unidad tipo pick up tenía 113 impactos.



Hasta el momento se han identificado a 16 de las víctimas, con la participación de antropólogos, odontólogos, médicos forenses, genetistas, dactiloscopistas y criminalistas, quienes trabaja en la obtención de los “Archivos Básicos de Identificación”, así como los perfiles genéticos (ADN).



El martes 2 de febrero, el fiscal General de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, informó que 12 elementos de la Policía Estatal fueron detenidos por su participaron en los hechos; y después, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que en su gobierno no hay espacio para la impunidad, “la presunta conducta delictiva de algunos elementos de Seguridad Pública, no es consistente con la de miles de policías honrados que día a día cuidan, con la mayor dedicación, la integridad de los tamaulipecos”.