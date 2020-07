Procesan a empresarios que denunciaron a Ana Gabriela Guevara por extorsión

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los empresarios Rafael Sánchez Cano y Jesús Chaín Oseguera, quienes denunciaron a Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), por extorsión, fueron vinculados a proceso por una juez de Veracruz por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de Edgar Álvarez Flores.



Lizbeth Jiménez Aguirre, jueza de control del Séptimo Circuito Judicial en Veracruz, tomó como base las entrevistas realizadas a tres testigos, según consta en el proceso penal 98/2020.



Aunque no existe dato de prueba que relacione a los imputados con haber privado de la vida a la víctima, la presunción derivó porque supuestamente fueron las últimas personas que lo vieron el 25 de marzo pasado.



Asimismo, la juzgadora desestimó el contenido de un mensaje que fue enviado a las 12:51 horas de dicho día por el desaparecido, donde mantuvo comunicación con Armida Adriana Ramírez Corral, ex alcaldesa de Xalapa, prueba que ofreció Raúl Cid, abogado de los empresarios, para demostrar que no tuvieron que ver con la desaparición.



Durante la audiencia, la defensa de los empresarios impugnó la forma en cómo se llevaron a cabo las entrevistas, además de que les fue puesta a la vista una fotografía sin cumplir con las formalidades legales.



De acuerdo con la carpeta de investigación FEADPD/ZCX/107/2020, el 25 de marzo Edgar Álvarez salió de su domicilio en el Fraccionamiento Bosques de Santa Fe, en Poza Rica, Veracruz, con dirección a la ciudad de Boca del Río, diciéndole a su concubina María Jacobina Ovando Bermúdez, que regresaría en la noche, lo anterior, por instrucción de Armida Adriana.



En Boca del Río, a las 10:07 horas, se reunió con Rafael Sánchez, Jesús Chaín, y con Carlos Donaciano Solórzano Pineda e Isela Bautista Lobatón, ya que iba a recoger 2 millones 537 mil pesos, que debía entregar a Armida Adriana, aparentemente por haber intervenido en la adjudicación de un contrato abierto de prestación de servicios de alimentación a la empresa CINSA Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A de C.V, representada por Carlos Donaciano, con carácter de administrador único.



Edgar Álvarez ingresó a las oficinas de Rafael Sánchez y Jesús Chaín aproximadamente entre las 10:45 y las 11:00 horas a petición de Rosa Isela Bautista Lobatón.



Según las autoridades de Veracruz, en dicho sitio fue privado de la libertad entre las 10:45 y las 12:00 horas del 25 de marzo para posteriormente ser trasladado a otro lugar junto con su vehículo camioneta Volkswagen, (19:03 minutos) mientras que un carro de la marca Mercedes Benz color negro los seguía.



La denuncia por la desaparición fue presentada dos días después por María Jacobina Obando. La jueza dio un plazo de seis meses a la Fiscalía de Veracruz para que realice su investigación complementaria.



Con información de Milenio.