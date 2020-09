Procesan a ex fiscal de SEIDO por caso Ayotzinapa

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un juez federal de la Ciudad de México vinculó a proceso a Blanca Alicia Bernal Castilla, ex fiscal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por supuestas ilegalidades cometidas en las primeras investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.



Arturo Medel Casquera, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, procesó a la ex funcionaria por delitos contra la administración de la justicia, tortura, falsificación de documentos y ocultamiento de personas desaparecidas.



El impartidor de justicia le dictó la prisión preventiva oficiosa en el Penal Femenil de Santa Martha, Acatitla, y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, confirmaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.



Los hechos imputados contra la ex fiscal están relacionados con la diligencia del 28 de octubre de 2014, en la que se atribuye a Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, haber trasladado a Agustín García Reyes "El Chereje" al Río San Juan, sin abogado y sin orden ministerial.



En realidad esa diligencia sí tenía un soporte ministerial, porque en la misma fecha Bernal Castilla suscribió un oficio de comisión en el que autorizó a la Policía Federal Ministerial cesar la custodia del presunto sicario del grupo criminal Guerreros Unidos para llevar a cabo la diligencia.



El cuestionamiento para la ahora procesada es que no encabezó esa diligencia en el Río San Juan, la cual es relevante para las pesquisas que lleva a cabo la nueva administración federal, porque a un día de realizada se halló una bolsa con restos humanos en los que, según estudios forenses, fue identificado un estudiante.



Según los informes recabados, a la ex fiscal Bernal Castilla también le atribuyen las torturas cometidas en agravio de "El Chereje", ya que los dictámenes médicos registran lesiones que no estaban presentes cuando fue puesto a disposición.



La Policía Federal Ministerial detuvo el pasado 4 de septiembre a Bernal Castilla en el estacionamiento del Hotel San Ángel, en Hermosillo, Sonora. Después, fue trasladada a la Ciudad de México y puesta a disposición de un juez de control del Reclusorio Oriente.



La ex funcionaria presentó hace unos días un amparo contra la omisión del juez Medel Casquera para resolver su situación jurídica, ya que tenía hasta el 10 de septiembre a las 8:13 horas para vincularla o no a proceso y el juzgador dictó su fallo después de esa hora. Este recurso legal continúa su trámite.