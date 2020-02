Proceso de Concachampions no beneficia a México, se queja Herrera

Escuchar Nota

“Desafortunadamente no pudimos ser contundentes y cuando pasa eso es difícil. Tenemos una malaria, entro al vestidor y me dice Viñas que no puede caminar. Tuve que jugar con un Sub-17, pero el equipo ahí está, manteniéndose”, terminó.



América sufrió demasiado para eliminar a Comunicaciones de Guatemala dentro de los octavos de final de la, un torneo que a decir de, vale únicamente por el, pero que en el proceso, a su parecer,, además de que señaló que la falta de VAR le resta seriedad al mismo."Si se marca lo que se tiene que marcar en Guatemala, te traes un resultado holgado que te da para manejar muchas cosas., nosotros vemos el fin. Llevamos ocho o diez años que vamos al Mundial de Clubes, pero el trayecto no nos sirve de nada porque todo lo que hagas es en contra.. Yo no veo la Copa América, Libertadores o los europeos, sin VAR, tienen más auge. Si queremos dar a nuestro torneo un gran valor, deberían exigirle a todos la infraestructura”, expresó.Sobre el resultado, el timonel americanista confesó que su equipo no tiene nada que festejar yFinalmente, Herrera reveló una, misma que lo hizo lamentar la malaria que cree que persigue a su club.