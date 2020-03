Proceso electoral de Coahuila debe postergarse; Emilio de Hoyos

Escuchar Nota

“Debemos ser congruentes y responsables, hay demasiado riesgo en la salud de los pre candidatos, de los electores, de los organizadores de este proceso y de todos los involucrados en las pre campañas, y en su momento de las campañas” detalló Emilio De Hoyos.



“Tampoco podemos ser omisos a la información que de manera anónima brindaron a un medio local fuentes del Instituto Nacional Electoral (INE), en cuanto a que apenas una de cada tres personas insaculadas está aceptando que se le capacite, aunado a que el proceso de capacitación entró en un receso de 30 días”



“Son distintos los factores que no podemos pasar por alto, debemos analizar todos los escenarios posibles si la contingencia sanitaria se extiende, por ahora no hay condiciones democráticas para llevar a cabo la elección de este año en Coahuila” expresó el Diputado y Dirigente estatal de UDC.



Tanto por los riesgos sanitarios, como por otros factores que afectan la democracia en el proceso electoral,postergar el proceso electoral hasta que se garanticen las condiciones adecuadas para poder llevar a cabo la elección,Dijo que aunque actualmente se desarrolla la etapa de precampaña al interior de los partidos políticos, es una realidad que el proceso no ha podido llevarse con normalidad.Agregó que no hay condiciones y desde ahora se están violentando los derechos de los electores.También se dio a conocer que en múltiples secciones electorales no se ha conseguido el número mínimo requerido para integrar la mesa directiva de casilla, esto implica que se tendrán que buscar personas dispuestas a ser funcionarios el 7 de junio y en su caso, que la mesa directiva tenga que integrarse con quienes estén formados en la fila de votantes el día de la elección, lo cual incrementa la posibilidad de errores y contingencias., si bien la medida es necesaria para proteger la salud de trabajadores del INE y ciudadanos, lo cierto es que en el caso de Coahuila los electores deberán esperar a que pase la contingencia sanitaria para recoger su credencial, que en Coahuila son alrededor de 10 mil credenciales las que estarían pendientes por entregar.postergar el proceso electoral no en tanto se garanticen las condiciones adecuadas para poder llevar a cabo la elección.