Prodigan Natti y Zion & Lennox amor a todos

Ciudad de México.- A los fans del reguetón, Zion & Lennox y Natti Natasha les desean mucho amor. Y a quienes lo desprecian y odian les desean... muchísimo amor.



La dupla boricua y la dominicana compartieron en una charla de Zoom lo que sienten cuando son blanco de ataques por abanderar los ritmos urbanos pop que siguen predominando, o bien, cuando reciben declaraciones de admiración y lealtad incondicional.



“Como decía Walter Mercado: ‘amor, amor, amor, amor y mucho amor’”, expresó Zion.



“Siempre hace falta esa crítica, pues, para seguir haciendo un buen trabajo, uno tiene que seguir esforzándose cada día, y no todo está logrado. Aunque se vea que (el impacto) es mundial, todavía nos hace aprender mucho más”, añadió Lennox.







“Amor para quien ama la música”, recalcó Natti.



Y así, ella desde Miami, Zion desde Puerto Rico y Lennox desde Colombia, fue como se amalgamaron en la conversación por el estreno del sencillo Te Mueves.



Insistieron en que si no les gusta la música que hacen, o esta composición, pongan el oído sobre otros artistas, ya que quizás en ellos podrían encontrar algún punto de coincidencia.



“A la hora de escribir, tratamos de no complicarnos mucho, vamos a hablar de lo que se vive en el momento, lo que está pasando. Hicimos una muy buena fusión, un coro fácil, chicloso, fácil de aprender. Lennox, con su voz atómica, su flow; Natti, con su intro súper sexy. No buscamos complicarnos ni complicarle la vida a nadie, queremos que la gente se mueva”, reiteró Zion.



“La gente lo que quiere es salirse de lo que está pasando en estos momentos, disfrutar, alejarse de lo que está pasando”, apuntó Natti.