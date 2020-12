Producir 1 L de gasolina y diésel cuesta 4 pesos en Jalisco

Escuchar Nota

Amigos que me han estado ayudando y dando aliento, ya echamos a andar una planta mediana con el municipio de Ixtlahuacan, usamos plásticos agrícolas @tatclouthier pic.twitter.com/R8nTM2YDou — SCEduardo (@esc_eduardo) January 21, 2020

iniciando con los agricultores como una manera de apoyo para que realicen de una manera más económica sus labores del campo.En entrevista exclusiva con EL DEBATE Guadalajara, Eduardo Sahagún explicó que,que los llevara a obtener combustible de residuos plástico con un octanaje arriba de 87, tal cual lo exige la norma mexicana.. Este requiere un tiempo de procesamiento entre 8 y 10 horas y como resultado se obtiene gasolina de entre 90 y 92 octanajes y diésel de entre 60 y 70 cetanos, sobre este último se atreven a decir que posee la mejor calidad a nivel mundial."Tengo el derecho de la patente, se inició el proceso desde agosto del 2018 y nos dio favorable. Hay una empresa alemana que hizo un proceso similar pero no dio la calidad, también hay una empresa en Estados Unidos que tampoco han logrado dar con la calidad que tenemos nosotros., al igual que su esposa, quien sí cuenta con un título académico en esta rama.siendo una de ellas la que vendieron al Ayuntamiento de Ixtlahuacán de Los Membrillos para su autoconsumo.Eduardo Sahagún muestra las instalaciones de la refinería que vendió al municipio de Ixtlahuacán de Los Membrillos, en la cual ya se produce gasolina y diésel para el autoconsumo del ayuntamiento con una inversión de $4.00 por litro. Su capacidad de producción es de mil litros de gasolina por día. Foto: Carolina SolísEn este caso, Eduardo Sahagún aclara que la inversión para producir un litro de gasolina es tan baja debido a que el ayuntamiento hace uso de los residuos plásticos que desecha la población.Eduardo Sahagún explicó cuáles son los desechos aptos para reutilizarlos para la producción de los energéticos:"Nosotros tratamos de usar plásticos que ya no entran en las cadenas de reciclaje.de la industria automotriz usamos los faros, las defensas".. Es al calentarlo a temperaturas entre 40° a 190° que logran producir gasolina y al continuar bombeando del líquido e incrementando la temperatura entre 190° y 390° es como logran obtener el diésel.Finalmente,dice Eduardo Sahagún al mismo tiempo que relata que ya han realizado pruebas en camiones de pasajeros y en tractores y estos han funcionado sin ninguna complicación.Será el próximo mes de marzo cuando Eduardo y Angélica probablemente empiecen a comercializar el combustible en Juanacatlán, Jalisco; destinando el 75% de su producción a la elaboración de diésel y el 25% restante a la gasolina.y aún deben cubrir todo el gasto de inversión que hicieron para construir su propia planta de producción, la cual presumen también fue invención suya.necesarios para no caer en la ilegalidad o "ser tachados de Huachicoleros" (ríe).Por ello, ya han acudido en constantes ocasiones a la Ciudad de México, donde ha recibido orientación por parte del titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Noriega Curtis, de la diputada sinaloense Tatiana Clouthier Carrillo,