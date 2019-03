Producir alimentos, cosa de familia

Proveniente de una familia dedicada a la producción desde hace unos 60 años, Humberto Figueroa Higareda encabeza la empresa Arteaga Alimentos “con hambre” de llevarla a todo el territorio nacional.El arteaguense de 34 años parte de la tercera generación en el negocio desde hace seis años, apostando por la diversificación para agregar la división de chorizos, así como por la ampliación de opciones de comercialización.La empresa, que fundó su abuelo Jesús Martín Figueroa a finales de los años 50, comenzó elaborando exclusivamente queso fresco con insumos de proveedores de toda la sierra de Arteaga. En esos años también abrieron la Lechería Arteaga, que luego se convirtió en Cremería Arteaga.A la fecha cuentan con las marcas D’Arteaga, Don Martín y La Hacienda en productos como queso fresco, queso asadero, panela con chile, chorizo de puerco, chorizo mixto y chorizo de pavo.Entre el chorizo y los quesos, y con el respaldo de 12 colaboradores, producen y comercializan unas 5 toneladas semanalmente. El último trimestre del año y hasta enero, es la temporada de mayor demanda.Apenas hace unos años todos los procesos se hacían a mano. Sin embargo, pasaron de mezclar las carnes congeladas a mano y amarrar los chorizos con hilo, al empleo de equipos especializados y grapadora industrial, con lo que no sólo eficientaron el trabajo, sino que alcanzaron altos estándares de calidad e higiene.Los productos D’Arteaga se encuentran en tiendas como Alsuper, Merco y Soriana, y las otras marcas en tienditas y establecimientos más pequeños.Sin embargo, llegar a los grandes almacenes no fue cosa fácil, y menos para una empresa pequeña. Cuando Arteaga Alimentos lo buscó la primera vez, regresó con una lista de pendientes que parecía interminable: códigos de barras, empaques, procesos... era apenas el comienzo.Luego pasaron por una serie de filtros y debieron cumplir con una serie de lineamientos. La guía que recibió en dependencias públicas, tanto municipales como estatales, fue de vital importancia para desarrollar estos aspectos. “Hay que acercarse a preguntar”, recalcó Humberto.Pero no quitaron el dedo del renglón. Arteaga Alimentos se convirtió en el Proveedor del Año 2016 para la firma mexicana Alsuper. Se evalúan sus niveles de venta, promotoría y la calidad del producto, entre otros rubros.“Sí es bien difícil entrar, le terqueé desde como un año hasta que supe que iba llegar Alsuper”, recordó.Actualmente, la capacidad instalada de Arteaga Alimentos se ubica en 30%, por lo que tienen la posibilidad de atender un incremento en la demanda de sus productos de hasta tres veces, por lo que están en constante búsqueda de nuevos mercados. “Queremos crecer mucho, lo más que se pueda, llegar lo más lejos que se pueda”, mencionó Figueroa Higareda.“Mucha gente cree que es muy fácil tener negocio, pero aunque a veces te va muy bien, otras pasa que un cliente no te paga, se tarda… pero no hay que rajarse, a veces sí dan ganas de la quincena segura porque acá es al revés, hay que andar buscando para pagarle a tus trabajadores, no les puedes quedar mal, sin ellos no somos nada, hay que cuidar a la gente que trabaja contigo”, mencionó.