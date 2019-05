Producirán la serie Me Canso Ganso

El Gobierno federal destinará 2 millones 3 mil 940 pesos para producir un programa televisivo con el nombre de "Me canso ganso", la frase que ha utilizado el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde su campaña electoral y durante su gestión.El contrato fue firmado por Televisión Metropolitana Canal 22, con la empresa Syn Compañía.De acuerdo al convenio publicado en al página de Compranet, el programa es descrito como “Me Canso Ganso, una Revista Cultural, Apoteósica y Romántica”.El contrato, asignado por adjudicación directa y sin concurso de por medio, inició el pasado 1 de mayo y concluirá el 27 de diciembre de este año.El convenio fue suscrito a través de la Dirección de Administración del Canal 22, y la funcionaria responsable es identificada como Alma María Elena Ramírez León.La misma compañía fue contratada en 2016 por el canal estatal para realizar la serie La Música con Manzanero por un monto de 2 millones 107 mil 914 pesos. Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia de la República, aseguró que el Gobierno federal no promovió la contratación para producir el programa Me Canso Ganso.