Productor que llamó gorda a Anahí la orilló a la anorexia y ¿pensar en el suicidio?

“El productor que iba a hacer antes esa novela (‘A mil por hora’ que terminó haciéndola Pedro Damián), llega conmigo como a los 13 años y me dice: ‘Oye Anahí tú quieres ser la protagonista de esta novela pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita'”.



“Salí adelante, pero entonces me toca la parte en la cual en los mismos programas se burlaban de mí y de mi problema, en los mismos programas en los que se suponía que yo era de casa, entonces también eso no estaba padre. Mucha crueldad para una niña de 13 a 14 años. Estuvo duro, la verdad fueron años duros porque me acuerdo que llegaba a los programas y me ponían comida para ver qué hacía”.



“Y decidí que dejaba esto y de pronto viene toda la parte más o menos al tiempo donde me enamoro y como tres años después me caso y decido formar una familia y tener hijos”.



“Creo que tal vez lo hice también por Larrosa, al que siempre le he tenido tanto cariño y agradecimiento, pero yo ya no quería estar. Ya era esta etapa en la cual yo quería renunciar, no estaba como al 100. Tengo que darle gracias a Dios porque compartí con Sergio Goyri, con Carlos Ponce, con actores increíbles que siempre voy a llevar en mi corazón”.



“En las giras de RBD yo llegaba a los hoteles en la noche y le hablaba a mi mamá, a mi hermana o a alguien así querido y les decía ‘me quiero aventar por la ventana’. Me sentía muy sola. Cuando yo llegaba a mi cuarto era miedo, terror a ese silencio que me daba estar sola”.



Como pocas veces,a quien le contó cómo es que comenzó su problema con la anorexia nerviosa.Estos comentarios del productor, cuya identidad no reveló, generaron traumas en Anahí, pues “obviamente eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil… Y sí te puedo decir que una de las cosas que más detonaron la anorexia fue ese comentario”.Pese a lo que sufrió, Anahí decidió renunciar a Televisa para “realmente hacer las cosas que me llenaran el alma al 100 por ciento”.Anahí confesó que fue la telenovela “Dos Hogares” de la que se arrepintió de filmar, y es que desde un inicio no se mostró encantada con el proyecto de Emilio Larrosa:Anahí confesó que uno de los momentos más críticos en su vida fue cuando formaba parte del grupo RBD, y estaban de giras por varios días o semanas:Información de Radio Fórmula