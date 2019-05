Productores mexicanos de jitomate se preparan para batalla con EU

Ante la aplicación de la cuota compensatoria de 17.5 por ciento a exportaciones de jitomate mexicano por parte de Estados Unidos, los productores de México informaron que continuarán negociando con el Departamento de Comercio del país vecino del norte para lograr un nuevo acuerdo mientras se reactiva la investigación antidumping.En un comunicado, las diversas agrupaciones de productores señalaron que se han venido preparando para poder hacer frente a la cuota compensatoria que se aplicó y que deberán pagar; sin embargo, afirmaron que de no llegar a un acuerdo satisfactorio, utilizarán los recursos legales a su alcance para demostrar que no existe el supuesto dumping.“Finalmente, se cumple el plazo y tendremos que comenzar a pagar la cuota compensatoria de 17.5 por ciento por cada dólar que exportemos a Estados Unidos. Se espera que el Departamento de Comercio haga el anuncio el día de hoy, y dé instrucciones a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) para aplicar la cuota. No sabemos si será automático o tomará algún tiempo”, afirmaron.En ese sentido, Mario Robles, director de la división de hortalizas de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades), señaló que continuarán negociando y, de no alcanzar un acuerdo en un plazo razonable, “usaremos todos los recursos para demostrar en el proceso de investigación que el jitomate mexicano no está afectando el mercado de ese país. Creemos que podemos tener una solución favorable tarde o temprano”.Y agregó: “lamentamos que el gobierno de Estados Unidos haya tomado esta decisión y sabemos que tendrá un efecto negativo”. Resaltó que oficialmente aún no se recibe comunicación por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos y aduanas, “tampoco ha aplicado el arancel el día de hoy”.