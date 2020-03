Profeco anuncia multas de 3 mdp a quienes suban precios ‘injustificadamente’

Escuchar Nota

"Ahora tenemos facultades especiales, vamos a empezar a poner multa de 3 millones de pesos a quien tenga aumentos injustificados a sus precios. No hay motivo para subir nada que venga de maíz blanco, caña de azúcar, frijol y huevo."

"En consecuencia, quienes abusen, quienes se pasen de rosca, de gandallas, para que lo que se roban, lo que abusen, lo tengan que devolver y sí insisten podemos llegar a cerrar el negocio y nosotros asegurar la mercancía", anunció.

“En general hay estabilidad en los precios, hay solidaridad de los proveedores. Si por ahí hay alguno que se quiere pasar, repórtenlo”, pidió.

“Les caímos en un apercibimiento, si insisten del apercibimiento viene la multa y de la multa, pues entonces tendríamos que cerrar el negocio”, indicó.

, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que interpondráEl procurador federal,, informó en la conferencia de prensa de este lunes queEl procurador del Consumidor afirmó que aporque dijo que el gobierno no permitirá que se abuse de los consumidores.Dijo que,, y así sucede cada año. No obstante, pidió a los consumidores que sufran del abuso de un injustificado aumento en precios,Ricardo Sheffield dijo que c, pero en promedio el costo es de 40 pesos.Sobre el precio de las tortillas, refirió que en centros comerciales es, aunque reconoció que hay alguno que otro proveedor que llegó a fijar el costo en 22 pesos.El procurador comentó que hasta ahora no se han impuesto sanciones a proveedores, pero que la Profeco está atenta al reporte de abusos, los cuales serán castigados.