Profeco detecta cremas comestibles que no son cremas

Ciudad de México.- La Procuraduría Federal del Consumidor analizó 21 marcas de crema, de las cuales 18 se ostentan como “cremas” y 3 como “cremas vegetales”



La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó incumplimientos en la calidad, en la norma y mentiras en el etiquetado en seis marcas de crema comestible.



La dependencia analizó en su laboratorio 21 marcas de crema, de las cuales 18 se ostentan como “cremas” y 3 como “cremas vegetales”, a todas ellas se les hicieron 5 mil 183 pruebas.



Las que no pasaron la prueba fueron:



“Flor de Alfalfa”, crema cultivada, presentación de 500 g, la cual no cumplió con el contenido mínimo de proteína para poder denominarse crema.



“Camelia”, crema vegetal pasteurizada ligera, se encontró que en la presentación de 1 kg., no cumplió con el contenido mínimo de grasa para una crema ligera e incluso fue la que tuvo menor proteína.





“Crema del Rancho Rancherita”, crema acidificada, a granel, aunque ostenta la leyenda “baja en grasa” en realidad no cumple la NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones Nutrimentales.



“La Abuelita”, crema acidificada de vaca, con grasa vegetal, en la presentación de 200g, tampoco cumplió con el contenido mínimo de grasa, por lo que no puede denominarse crema con grasa vegetal.



“Chilxhota” aunque tiene la etiqueta crema acidificada, a granel y se ostenta como crema acidificada y presenta grasa vegetal, “su etiqueta induce a error ya que no se denomina crema con grasa vegetal”.



Finalmente, “Al Día” crema pasteurizada, presentación de 4 kg., presentó deficiencia en el manejo sanitario.



Todos estos productos fueron sujetos, por parte de Profeco a actos administrativos por infracciones a la Ley, y están en proceso de la sanción que en su caso corresponda, por engañar al consumidor.