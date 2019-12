Profeco emite estas recomendaciones para evitar accidentes navideños

Con motivo de las celebraciones de fin de año, lainvitó a las familias mexicanas a disfrutar de las tradiciones de manera responsable, por lo que llamó a reducir riesgos de accidentesPara ello, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, en conjunto con otros laboratorios de prueba en México, trabajó en la elaboración de la normatividad exclusiva para probar y dar seguimiento a este tipo de productos y que no signifiquen un riesgo para los consumidores.Una garantía de seguridad al comprar luces navideñas, figuras inflables y artículos decorativos de temporada, es aquella que en el empaque incluya la leyenda que rige al producto por la, “Productos eléctricos- Artículos decorativos y de temporada- Seguridad”.Al venir nombrada en la Norma Oficial Mexicana NOM03-SCFI-2014, esa disposición se hace obligatoria y avala que fueron sometidas a métodos de prueba y cumplen con ciertos requisitos para considerarse un producto seguro.• Compre las series de luces en una tienda establecida y elija aquellas que tengan como, la Norma Oficial Mexicana.• Al decorar el árbol o la casa con luces, revíselas, asegúrese de que los; los enchufes deben estar completos y en buen estado.• En esta época, es muy común la utilización de multicontactos; sin embargo, estos no tiene la capacidad para poder dar servicio a un montón de equipo electrónico, así es que• Utilice un máximo de tres juegos de luces normales por cada extensión y por enchufe. Mantenga las• Apague todas las luces y los distintos adornos, tanto en el árbol, como a lo largo de la casa, antes de acostarse o salir.• Si compra un, asegúrese que se haya cortado recientemente, podrá identificarlo porque el tronco estará pegajoso y las agujas estarán verdes y deben resultar difíciles de arrancar.• Si compra unadquiéralo en un negocio establecido y fíjese que tenga la etiquetao “fire resistant”, resistirá el fuego por un momento, e inmediatamente deberá extinguirlo.• Por ningún motivo coloque, ni adornos fabricados con material flamable. Recuerde que es imprescindible que antes de hacer sus compras, lea las etiquetas.• No coloque el árbol cerca de fuentes de calor.La Profeco además recomendó que se verifique que la instalación eléctrica de la casa esté en buenas condiciones, pues