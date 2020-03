Profeco llama la atención a 26 empresas por alza injustificada en precio

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Empresas de la cadena de producción y distribución de productos de la canasta básica como huevo, frijol, harina de nixtamal, azúcar, maíz, así como de gasolina y alcohol, recibieron 26 apercibimientos o requerimientos de información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por aumento injustificado de precios durante esta cuarentena por coronavirus.



De encontrarse que las empresas incrementaron sus precios sin "justificación", o de no responder, se iniciará un procedimiento administrativo, que podrían culminar con inmovilización de producto o multas superiores a 3 millones de pesos.



En todos los casos hubo un aumento injustificado de precios, por lo que las 26 empresas apercibidas o que tienen requerimiento de información deben contestar a la Profeco en un lapso de 24 horas, justificando el aumento de precios, o bien el por qué no los han bajado, en el caso de la gasolina.



Se contempla inmovilización de producto y multas de más de 3 millones de pesos



Por aumento injustificado de precios, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió 20 apercibimientos y requerimientos de información a empresas clave en la cadena de producción y distribución de productos e insumos básicos como huevo, frijol, harina de nixtamal, melaza, alcohol etílico y maíz.



De la misma forma, la dependencia emitió 6 apercibimientos y requerimientos a proveedores de combustible, por no bajar precios de la gasolina a pesar de la disminución de los precios internacionales del petróleo.



El Procurador Ricardo Sheffield Padilla informó que desde esta semana, la Profeco, en uso de las facultades extraordinarias que le otorga la Ley Federal de Protección al Consumidor tras la declaratoria de contingencia sanitaria que se produjo el pasado martes 24 de marzo, busca evitar y sancionar alzas injustificadas de precios, así como prácticas de acaparamiento y especulación.



Dentro del sector avícola fueron apercibidos: Industrias Bachoco, Productos Avícolas El Calvario, Empresas Guadalupe, Gena Agropecuaria, Proteína Animal, Avícola y Porcícola de los Altos; mientras que del sector frijol están: Buhler, OMG International, Del Campo Productos.



Por la parte del sector harina de nixtamal, fue requerido Grupo Industrial Maseca; del sector melaza: Beta San Miguel, Zucarmex, Promotora Industrial Azucarera, Almacenadora México. En el sector alcohol etílico: Alcoholera de Zapopan, Ingenio La Gloria, Ingenio Constancia; en tanto que en el sector maíz: Cargill de México, Bayer de México, Bartlett de México.



En el sector combustibles fueron apercibidas: Grupo Eco, Empresa Chevron; Operadora Tierra Cálida; BP México, Empresa Shell México, Oxxo Gas.



Todas las empresas deben contestar a la Profeco en un lapso de 24 horas, justificando el aumento de precios, o bien el por qué no los han bajado, en el caso de la gasolina; de lo contrario, se iniciarán procedimientos administrativos que podrían culminar con inmovilización de producto y/o multas superiores a 3 millones de peso, entre otros.



El titular de la Profeco ha insistido en que no hay justificación alguna para los incrementos, toda vez que en estos productos México es superavitario desde hace años, y apeló a la solidaridad de las empresas en esta situación de contingencia sanitaria.



Para quejas y denuncias, esta institución pone a disposición el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y/o el correo electrónico .(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)





Con información de Profeco y El Universal