Profeco pide a la CRE revocar concesión a 5 gasolineras

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla reveló este lunes que existen 5 gasolineras que no permiten la verificación.Por ello, aseguró que la Profeco le envió un escrito a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para que se les pueda quitar los permisos para vender comprar y vender combustible.Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheffield dijo que se verificó a 125 gasolineras sin encontrar el software en las bombas que permite el robo de combustible, el llamado rastrillo.Del total de estaciones verificadas, 46 se realizaron con la asistencia del policía, mientras que en cinco estaciones no se permitió llevar a cabo la inspección por segunda ocasión. Las estaciones están ubicadas en Tamún, San Luis Potosí; dos en Hermosillo y dos en Guaymas, Sonora.“Cabe hacer notar que 49 verificaciones, se hicieron con la asistencia de la Policía Federal preventiva, donde cinco gasolineras no permitieron realizar la verificación, ya presentamos escrito a Petróleos Mexicanos (Pemex), presentamos el escrito a la CRE para que pierdan la concesión, porque también se incumple con las disposiciones de la concesión”, afirmó.Asimismo, se hizo una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para cualquier delito que hubiera que perseguir.La Profeco espera que esta semana se cumplan sus peticiones.En otro tema, Sheffield Padilla dio a conocer el "¿quién es quién en los precios de los combustibles?", informando que como resultado del programa de verificación de precios, la Profeco encontró que empresas como Chevron, Arco y Shell tuvieron los precios más altos para gasolinas, mientras que los de menor precio fueron de estaciones pertenecientes a La Gas, Lodemo y Orsan.El retiro del estimulo fiscal a la gasolina premium no se ha reflejado en un alza en el precio del combustible, al menos hasta el cierre de la semana pasada.El titular de la Profeco informó que han realizado más de 10 mil verificaciones sobre productos y servicios a través del programa 'Quién es Quién en los precios' y hasta el momento no se reflejan incrementos en los precios.“En general hubo una estabilidad en el mercado porque los precios se mantuvieron similares a la semana pasada, con muy poca variación”, comentó Sheffield en conferencia.