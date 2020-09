Profepa realiza investigaciones sobre tigre bebé que paseaban en centro comercial

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que realizó una visita al centro comercial y al domicilio en el que habría sido visto un tigre cachorro.



La institución indicó que derivado de las fotografías difundidas en redes sociales de una mujer paseando a un cachorro de tigre en una plaza comercial y de los datos proporcionados por la ciudadanía, se presentó en ambos lugares para recabar información.



Durante la diligencia, señaló, no fue localizado el ejemplar, pero se conoció que uno similar había estado en el domicilio visitado hará el 5 de septiembre pasado, cuando fue retirado del lugar.



La Profepa aseguró que dará seguimiento al caso y corroborará toda la documentación y evidencia obtenida.



Asimismo, destacó que no es posible que los ejemplares de vida silvestre se utilicen como mascotas o animales de compañía, ya que además de no estar autorizado legalmente, puede constituir un riesgo para la integridad física de las personas.



Recordó que de acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, para poder tener en posesión un ejemplar como el mencionado, es necesario mantenerlo en estricto confinamiento, acreditar su legal procedencia y que se cuente con un Plan de Manejo aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.