Profesor le sube medio punto a su alumno para que no pierda la beca

Así como en México, en varios países, la llegada del verano marca el final del ciclo escolar, es momento de evaluar a los alumnos y cosechar el esfuerzo realizado durante el año. Para algunos jóvenes, de esas calificaciones depende lograr o no una beca. Tal es el caso de un estudiante de España que, al final del curso, le faltaba medio punto para poder optar por una beca.De ahí que el estudiante decidiera hablar con su profesor, un hombre llamado Pedro Cruz Sánchez, para que le subiera las cinco décimas de punto que le hacían falta.Posteriormente, Cruz Sánchez compartió en en Twitter su resolución: apoyar al alumno con el 0.5 necesario.“Un alumno necesitaba un 0,5 para lograr la media suficiente que le permitiera obtener el año que viene beca. Me ha pedido si podía subirle ese medio punto la nota del examen. Naturalmente que lo he hecho. Estamos para ayudar, no para joder vidas. Feliz lunes”, tuiteó el profesor.. Varios usuarios de Twitter lo cuestionaron por diversos motivos.Algunos señalaron el hecho de que por “regalarle” ese punto al pupilo, otro estudiante que merecía más la beca no la obtendrá.A sus críticos, Cruz Sánchez les dice que hay que apelar a la humanidad de las personas, que “no somos máquinas”.¿Fue la decisión correcta o, por el contrario, debió ser más estricto? La respuesta no es tan sencilla como parece.