Profesor rechaza haber golpeado a mujer; ‘eran ruidos ajenos’, asegura

El profesor del Colegio de Bachilleres 9 acusado de golpear a una mujer durante una clase en línea, rechazó las acusaciones y aseguró que seguirá con sus labores académicas.A través de un video que compartió, en compañía de su esposa, el maestro Cuauhtémoc Chiapa Monroy aseguró que se trató de ruidos al exterior de su departamento."Explicarles que estos ruidos son ajenos a las instalaciones donde nos encontramos, donde habitamos, nosotros vivimos en un edificio en condominio y está rodeado de varios departamentos y a veces se escuchan ruidos externos, pero son ruidos ajenos a la clase”, explica el profesor.La versión fue apoyada por su pareja, quien también es maestra del plantel."Me sorprende esta situación, sin embargo, la entiendo porque donde vivimos efectivamente como dice Cuauhtémoc se escuchan infinidad de ruidos y no podemos estar ajenos a ellos, no podemos salir y callar a la gente, puesto que no lo podemos controlar No existe ningún problema, como ven no hay ningún tipo de mala situación, todo está y todo es correcto”, aseguró la esposa del maestro.Este martes, se difundió el video difundido en redes sociales en el que los alumnos acusaban al profesor de ejercer violencia contra una mujer durante la clase online.De acuerdo con los estudiantes cuando ingresaron al enlace para la clase de Física 3, se escucharon gritos y llantos de una mujer, así como los golpes.Segundos después, el profesor identificado como Cuauhtémoc “N”, se percata que algunos alumnos ya estaban conectados, por lo que se sienta frente a su computadora y los saluda.“Hola jóvenes”, pero antes de que alguien le conteste aparentemente se escucha a una mujer decir “eres un p… mentiroso”.Con información de Excélsior